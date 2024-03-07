رئيس جامعة المنصورة يفتتح سوقا خيرية لدعم المرأة وعرض منتجات بأسعارٍ مخفضة

كشف الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، افتتاح السوق الخيرية في الجامعة الذي يشتمل على مجموعة من المأكولات والإكسسوار والأعمال الفنية والمفارش والملابس الرياضية تحت شعار «ست الستات».

وقال «خاطر»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الجامعة يساعد السيدات المعيلات، وبالتالي، فقد جرى التنسيق كي يقدمن ما لديهنّ من إشغالات وأعمال يدوية بالتنسيق مع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة كما جرى التنسيق مع المجلس القومي للمرأة في محافظة الدقهلية دون أي مقابل وتشجيعهن داخل الجامعة».

وأوضح رئيس جامعة المنصورة: «المعرض بدأ أمس ويمتد إلى يوم الأحد، وأوافق على أي مد لهذه الفترة والمنتجات والمعروضة والأعمال منها أسعار في متناول كل الفئات وأرخص مما يباع خارج الجامعة، كما يقدم منفذا للقوات المسلحة المصرية المنتجات بتخفيض يتجاوز 30% إلى 40% من الأسعار الموجودة في المحال خارج جامعة المنصورة».