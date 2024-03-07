وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء في دير البلح وسط غزة إلى 42

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بارتفاع عدد الشهداء في وسط قطاع غزة، إلى 42، بعد انتشال 7 من منزل جنوب دير البلح، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي وقت سابق، قالت القناة إنه على أبواب مدينة دير البلح بوسط قطاع غزة، وفي ظل فوضى الحطام جراء قصف عنيف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقف سكان المدينة يبحثون تحت الأنقاض عمن نجا من أحبابهم وما تبقى من أغراضهم.

أشارت إلى أن منزل عائلة العطار ومنازل أخرى من حوله استهدفها العدوان الإسرائيلي بقذائف صاروخية قضت فيه على الأخضر واليابس، واحد من منازل كثيرة استيقظ من نجا من أهلها فجرا ليجد نفسه تحت الركام، قصفا تلو الآخر يخلف من ورائه شهداء ومصابون في غزة تخطت أعدادهم قدرة المنظومة الطبية للقطاع على إسعافهم.