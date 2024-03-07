بعد تصدره التريند.. محمد هنيدي يكشف كواليس فيلم «الفارس والأميرة»

انتشر مقطع من الفيلم الكارتوني الفارس والأميرة، على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة على تيك توك، وهو أحد المقاطع التي تجمع ما بين النجمين محمد هنيدي والفنانة عبلة كامل.

هنيدي يوضح تفاصيل الفيلم

كشف هنيدي لجمهوره على صفحته بـ«إنستجرام»، كواليس العمل خاصة وأن هناك عددا كبيرا من الجمهور لم يشاهد هذا الفيلم لأنه جرى عرضه في إحدى المهرجانات وبعدها عُرض على إحدى المنصات، ولم يتم عرضه على نطاق واسع كأفلام ديزني الشهيرة.

وكتب «هنيدي» على صفحته: «الفيلم اللي الناس بتسألني عليه.. ده فيلم الفارس والأميرة.. عملناه من أكتر من عشرين سنة مع الأستاذ بشير الديك ومتعرضش إلا سنة 2020، معانا الأستاذة عبلة كامل والجميل ماجد الكدواني والأستاذ عبد الرحمن أبو زهرة والجميلة دنيا سمير غانم والأستاذ سعيد صالح والنجم الجميل مدحت صالح والأستاذة أمينة رزق ونجوم وأساتذة تانية كتير».