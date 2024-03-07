محلل سياسي فلسطيني: الوضع الحالي في قطاع غزة مؤسف وغير مسبوق

أكد عبدالهادي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، أن هناك نقصا في المواد الصحية والغذائية، لافتًا إلى أن الوضع الحالي في قطاع غزة مؤسف وغير مسبوق، وإسرائيل حتى يومنا هذا تقوم بعملية قتل ممنهجة، مشيرًا إلى أنه يوميًا يزيد عدد الشهداء عن 100: 150 بخلاف الجرحى، بالإضافة إلى بدء ظهور إشكاليات تابعة لتلوث المياه في القطاع.

الأمراض والجوع والعطش يقتل الأطفال

وأشار خلال مداخلة هاتفية «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا الوكيل، إلى زيادة عدد المصابين بأمراض ميكروبية يعاني منها سكان القطاع بشكل كبير وبالأخص الأطفال، مضيفًا: «وصل الحال بالأطفال إلى الوفاة نتيجة لسوء التغذية والجفاف، في عدة مناطق داخل قطاع غزة».

الإرادة العربية لحل الصراع.. وضغط الإدارة الأمريكية

وتابع: «هناك إرادة عربية للضغط للوصول لحل للصراع، وتقوم الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل، وليس الضغط الذي يسبب انفصالًا بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وهناك أشكال من الضغط مختلفة على الاحتلال منها الوصول إلى هدنة، ولكن الحكومة اليمينية المتطرفة التي يقودها نتنياهو لا ترغب في الهدنة وإذا أجبرت عليها تريدها أن تكون بشروطها».