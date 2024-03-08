«موديز» تعدل تصنيفها للاقتصاد المصري إلى إيجابي CAA1

عدّلت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى، اليوم الخميس، النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر إلى «إيجابية»، عند تصنيف CAA1.

يأتي تعديل وكالة «موديز» للنظرة المستقبلية لاقتصاد مصر، بعد ساعات من توقع معهد التمويل الدولي ارتفاع قيمة العملة المصرية إلى مستوى 42.5 جنيه أمام الدولار في العام المالي المقبل 2024/2025، وهو مستوى أقل من الـ49.57 جنيه الذي يتداول حاليًا رسميًا، وفق بيانات من البنك المركزي.

كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي قررت في اجتماعها الاستثنائي صباح أول أمس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، وتضمن القرار رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.