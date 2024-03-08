استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف استهدف سيارة جنوب خان يونس كتب: شريف سليمان 09:38 ص | الجمعة 08 مارس 2024 خان يونس استشهد فلسطيني وأُصيب آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة جنوب خان يونس، وفقًا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: استشهاد فلسطيني وإصابة آخر بقصف إسرائيلي في خان يونس الفصائل الفلسطينية: قصفنا تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس نقل جثامين 12 شهيدا من خان يونس إلى مستشفى النجار في رفح الفلسطينية «الصحة الفلسطينية»: انتشال جثامين 23 شهيدا من مناطق متفرقة في خان يونس «القاهرة الإخبارية»: وصول 25 شهيدا إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس خان يونس فلسطين القضية الفلسطينية بقلم شريف سليمان