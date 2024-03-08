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دراما المتحدة

استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف استهدف سيارة جنوب خان يونس

كتب:

شريف سليمان
09:38 ص | الجمعة 08 مارس 2024
خان يونس

خان يونس

استشهد فلسطيني وأُصيب آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة جنوب خان يونس، وفقًا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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بقلم شريف سليمان