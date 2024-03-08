هيئة المعابر الفلسطينية: دخول 242 شاحنة محملة بالمساعدات إلى غزة اليوم الجمعة

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة اليوم الجمعة، عن تسلم الهلال الأحمر الفلسطيني عدد من شاحنات المساعدات الطبية والغذائية والإيوائية، ضمن المساعدات التي تدخل من معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم.

دخول 67 شاحنة من معبر رفح

وقال بيان رسمي لهيئة المعابر أن 67 شاحنة عبرت اليوم الجمعة من معبر رفح البري في اتجاه قطاع غزة، بينها 4 شاحنات غاز، و3 سيارات محملة بالسولار، و12 سيارة محملة بالمواد غذائية، و6 سيارات محملة بالدقيق.

كما تضمنت 4 سيارات محملة بالمياه وسيارتين محملتين بمواد تنظيف، وسيارة محملة بالملابس 3 سيارات مٌحملة بالفرش، و3 سيارات محملة بالبطاطين، و5 سيارات مٌحملة بالخيام، و8 سيارات محملة بالخبز الذي يتم إعداده في منطقة الشيخ زويد إلى جانب 12 سيارة مساعدات إماراتية.

دخول 175 شاحنة من معبر كرم أبو سالم

وقال بيان رسمي لهيئة المعابر، إن معبر كرم أبوسالم شهد اليوم الجمعة عبور 175 شاحنة من مصر إلى قطاع غزة، تنوعت ما بين61 شاحنة مواد غذائية، و73 سيارة محملة بالدقيق، و7 سيارات مُحملة بالأدوية و10 سيارات محملة بالفرش، وسيارتين للفحم وسيارتين بالأخشاب و4 سيارات محملة بالبصل.

كما تضمنت السيارات عبور 4 سيارات مٌحملة بالبطاطين، و3 سيارات محملة بالمياه، و3 سيارات مُحملة بمواد تنظيف و3 سيارات محملة بأدوات منزلية إلى جانب سيارتين مٌحملتين بالخيام إلى جانب سيارة محملة بأجهزة كهربائية.