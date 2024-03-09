عاجل.. رد فعل مفاجئة من شيكابالا والسعيد في غرفة الملابس بعد الهزيمة أمام الأهلي

سيطرت حالة من الغضب على لاعبي نادي الزمالك، عقب الهزيمة أمام الأهلي، بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين في نهائي كأس مصر والذي أقيم على ملعب الأول بارك بالسعودية.

رد فعل شيكابالا والسعيد في غرفة الملابس بعد الهزيمة أمام الأهلي

وأكد مصدر داخل النادي في تصريحات خاصة لـ الوطن سبورت، أن هناك حالة من الغضب سيطرت على لاعبي نادي الزمالك عقب الهزيمة من الأهلي في نهائي كأس مصر، مشيراً إلى أن عبدالله السعيد وشيكابالا تحدثا مع اللاعبين بعد اللقاء، وقالا إن الفريق قدم مباراة جيدة، لكن لم يحالفه التوفيق، فيما شدد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك للاعبيه على ضرورة المواصلة على هذا المستوى خلال الفترة المقبلة.

اللقب الـ39 للأهلي من كأس مصر

وكان النادي الأهلي قد حقق لقبه الـ39 من كأس مصر بعد الفوز على غريمه الزمالك بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية.

ثنائية المارد الأحمر جاءت بأقدام إمام عاشور وتسديدة من محمد مجدي أفشة.