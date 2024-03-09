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دراما المتحدة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس وقيادات الدولة بحلول شهر رمضان

كتب:

مريم شريف
01:55 م | السبت 09 مارس 2024
الأنبا إبراهيم إسحق

الأنبا إبراهيم إسحق

هنأ الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر، رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال الأنبا إبراهيم إسحق في التهنئة: «باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكل قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك». 

وأضاف: «ونصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب، كما تؤكد الكنيسة الكاثوليكية صلاتها وتعضيدها للجميع، حفظ الله مصر وشعبها العظيم».

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