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دراما المتحدة

ضبط مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة عامل في الفيوم

كتب:

محمد بركات 
01:47 م | السبت 09 مارس 2024
قطاع الأمن العام

قطاع الأمن العام

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم، قيام عامل له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة، بتصنيع الألعاب النارية والاتجار فيها.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه وبحوزته (47 كرتونة بإجمالي 1,250مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال- كمية من خامات وأدوات ومعدات التصنيع).

واعترف بتصنيع الألعاب النارية، والاتجار فيها بقصد التربح، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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