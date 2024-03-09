مراقب مباراة الأهلي والزمالك يدين شيكابالا بعد واقعته في نهائي الكأس.. عاجل

قرر عادل محفوظ ومصطفى عيسي، مراقبا مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، في تقريرهما الخاص باللقاء، إدانة لاعب الأبيض محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الفارس الأبيض، بعدما التقطت كاميرات التلفزيون صورا له بعد نهاية المواجهة، وهو يوجه إشارات مسيئة لجماهير المارد الأحمر، خلال حفل توزيع جوائز البطولة.

إدانة شيكابالا بسبب مباراة الأهلي والزمالك

وكشف مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم، لـ«الوطن سبورت»: «عادل محفوظ ومصطفى عيسى، أدانا في تقريرهما الخاص باللقاء، محمود شيكابالا، مؤكدين أنه لوح بإشارات مستفزة لجماهير الفريق المنافس فقط لا شيء».

وتابع المصدر: «اتحاد الكرة هو المسؤول عن عقوبات مباريات كأس مصر، وليست رابطة الأندية، وبكل تأكيد سيجري الرجوع لتقرير مراقبي المباراة، وحسم مصير شيكابالا خلال الفترة المقبلة، بعدما ثبت في تقرير مراقبي المباراة إدانة اللاعب بإشارات استفزاز لجماهير الأهلي عقب نهاية اللقاء».

وتوج الأهلي بلقب كأس مصر، على حساب نادي الزمالك، بهدفين دون مقابل، أحرزهما إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة في الدقائق 86 و94 ليحصد « المارد الأحمر» اللقب للمرة 39 في تاريخه.