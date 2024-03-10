دوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى وجبل الجرمق شمال إسرائيل كتب: هانى حسن 09:23 ص | الأحد 10 مارس 2024 جانب من أحداث لبنان أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بدوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى وجبل الجرمق شمال إسرائيل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف مراكز قيادة لحزب الله جنوب لبنان «القاهرة الإخبارية»: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة شلومي شمال إسرائيل إعلام إسرائيلي: 570 منزلا أصيبت في شمال إسرائيل بالصواريخ خلال الشهر الماضي صافرات الإنذار تدوي في منطقة «ألون هاتافور» الصناعية شمال إسرائيل لبنان شمال إسرائيل صفارات الإنذار الجليل الأعلى القاهرة الإخبارية الاحتلال بقلم هانى حسن