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دراما المتحدة

دوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى وجبل الجرمق شمال إسرائيل

كتب:

هانى حسن
09:23 ص | الأحد 10 مارس 2024
جانب من أحداث لبنان

جانب من أحداث لبنان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بدوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى وجبل الجرمق شمال إسرائيل.

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بقلم هانى حسن