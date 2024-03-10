«القاهرة الإخبارية»: جنوب لبنان يشهد تصعيدا كبيرا في الساعات الماضية

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إنّ هناك تصعيدا كبيرا في جنوب لبنان خلال الساعات الماضية، إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت بلدة خربة سلم، والتي سبق أن استهدفها الاحتلال بمسيرة واغتال قياديا كبيرا.

الاحتلال استهدف منزلا مكونا من طابقين

وأضاف سنجاب في مداخلة عبر «جولة المراسلين»، التي يقدمها الإعلامي رعد عبدالمجيد، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «الاحتلال استهدف أمس منزلا مكونا من طابقين، ما أدى إلى سقوط 5 قتلى وأكثر من 9 جرحى جراء هذا القصف الذي تزامن مع قصف عدة بلدات سواء بالمدفعية أو المسيرات».

استهداف إحدى بلدات الجنوب اللبناني بالقصف

وتابع: «وشهد صباح اليوم أيضا، قصفا إسرائيليا بالمدفعية واستهداف إحدى بلدات الجنوب اللبناني بالقصف الذي لم يسفر عن أي خسائر بشرية، وخطط حزب الله للثأر لعملية خربة سلم التي وقعت أمس فأطلق عشرات صواريخ كاتيوشا على مستعمرة ميرون التي تستهدف للمرة الرابعة منذ مطلع العام الجاري، وهي مستعمرة استراتيجية لجيش الاحتلال في الشمال الإسرائيلي، ولم يكتفِ الحزب بهذه العملية، ولكن كانت هناك عملية بمسيرتين تجاه منطقة عرعر، إذ جرى استهداف مرابض مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى 3 عمليات أخرى».