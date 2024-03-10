متحدث «الوزراء»: نطور مطار سانت كاترين لاستيعاب مزيد من السياح

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن مستجدات مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم، إنَّ زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، للموقع بهدف متابعة المراحل النهائية لمشروعات التطوير.

وأضاف «الحمصاني»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «مع خيري»، مع الإعلامي خيري رمضان، والمُذاع على شاشة «المحور»، أنَّ الزيارة جاءت في إطار متابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم الذي جاء وفقا لتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار مخطط شامل لتطوير مدينة سانت كاترين لتميزها بمقومات سياحية كبيرة وتاريخية، والتي لها طابع أثري وروحاني وديني ومقوماتها جاذبة لكل اتباع الأديان السماوية.

وتابع المتحدث باسم «رئاسة الوزراء»: «حرص الدكتور مصطفى مدبولي على متابعة كل مراحل مشروع التطوير سواء تطوير المطار بمدينة سانت كاترين وإضافة صالة للركاب بسعة 600 راكب وتطوير استيعاب مزيد من السائحين في إطار جهود تطوير المنطقة وتوفير خدمات على رأسها مطار يستوعب الزيادة في عدد السائحين والوافدين، وتطوير المطار أحد المراحل المهمة في مشروع تطوير سانت كاترين».