عاجل.. قرار مفاجئ من جوميز في الزمالك بشأن عبد الله السعيد

اتخذ البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قرارا عاجلا بشأن عبد الله السعيد، لاعب الفريق، بعد خسارة «الأبيض» لنهائي كأس مصر أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي، بهدفين دون رد.

مصدر بالزمالك: جوميز يجتمع مع عبد الله السعيد

وكشف مصدر داخل الفريق، عن أن جوميز اجتمع مع عبد الله السعيد، وسط حضور أحمد مجدي، مدرب الفريق، وطالبه بضرورة التركيز الشديد، ونسيان ما حدث في مباراة الأهلي، والتفكير فيما هو قادم، خاصة أنه يثق في قدراته كثيرا، بجانب أنه من الأعمدة الرئيسية للفريق.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إلى أن البرتغالي جوميز يرغب في الدفع بعبدالله السعيد في مركز جديد متقدم بوسط الملعب، ليتواجد قريبا من حدود منطقة الجزاء، خلف المهاجم الصريح، لإعطاء اللاعب المزيد من الحرية في المقدمة، والابتعاد قدر الإمكان عن المهام الدفاعية في وسط الملعب.

موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام الجونة

ويستعد فريق الكرة بالزمالك، لخوض مباراة مهمة أمام نظيره الجونة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء غد الثلاثاء، على استاد خالد بشارة بالجونة، ضمن مباريات الجولة الـ15 من مسابقة دوري NILE.

ويختتم الزمالك تدريباته الجماعية مساء اليوم، في الثالثة عصرا، على أن يدخل الفريق بعدها معسكرا مغلقا في الغردقة، استعدادًا للقاء الغد.