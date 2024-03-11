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«الصحة»: تدريب 264 فردا من المثقفين الصحيين في 8 محافظات

كتب:

مريم الخطري
04:23 م | الإثنين 11 مارس 2024
حسام عبد الغفار

حسام عبد الغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تدريب أكثر من 264 فردا من المثقفين الصحيين وفرق الإعلام والتربية السكانية، على مستوى 8 محافظات، ضمن برنامج التربية الإيجابية بالتعاون مع منظمة يونيسيف.

تدريب 25 ألفا من أولياء الأمور على أسس التربية الإيجابية

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم توعية أكثر من 25 ألف من أولياء الأمور من فئات المجتمع المختلفة داخل المدارس، والمصانع، والنوادي، والأماكن العامة، على الأسس الصحيحة للتربية الإيجابية، وفق أساليب علمية، تحقق أفضل النتائج لمصلحة الأطفال.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن المحاور الأساسية للبرنامج تشمل العناية بمقدمي الرعاية، ودعم الأطفال معنويا، والصحة والتغذية، والتأديب الإيجابي، والتعلم وتطوير المهارات، إضافة لاقتراحات مكثفة لأنشطة يمكن ممارستها مع الأطفال بحسب أعمارهم، تفيد في شغل وقت الأطفال في تعلم مهارات مفيدة بالإضافة إلى الحد من السلوكيات السلبية.

معلومات عن التغذية الصحية والنشاط البدني

وأضاف «عبد الغفار»، أن البرنامج يستعرض معلومات عن التغذية الصحية والنشاط البدني والحفاظ على الصحة النفسي، ويشمل أدوات ونصائح يمكن تطبيقها لتشجيع السلوكيات الإيجابية للأبناء والتعامل مع السلوكيات السلبية بشكل صحي وسليم.

وأشار «عبد الغفار»، إلى إنه تم توفير دليل يشمل مجموعة من الأدوات والتقنيات العملية التي يمكن أن تساعد الآباء والأمهات على تقديم أفضل رعاية لأطفالهم، وتركز على بناء علاقات صحية وقوية بين الآباء وأطفالهم، وكذلك معلومات حول الخدمات الحكومية المقدمة للأسر بهدف مواصلة متابعة صحة أطفالهم ونموهم في وحدات الرعاية الصحية الأولية.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.