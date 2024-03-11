مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف تفاصيل رفع علم السويد أمام مقر حلف «الناتو»

أكد عمرو المنيري مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بروكسل، أنّ العاصمة البلجيكية شهدت مراسم رفع العلم السويدي في المقر العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ليسجل التاريخ صفحة جديدة بانضمام السويد التي كانت محايدة لأكثر لمدة 200 سنة، كما أن هذا الإجراء يمثل بادرة جديدة للحلف، وهو ما يعني أن الغرب ينوي أن يكون قوة عسكرية أكبر من ذي قبل.

وأضاف «المنيري»، في مداخلة عبر «جولة المراسلين»، مع الإعلامي حساني بشير، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «الآن، انضمت السويد إلى هذا الحلف الكبير، وهو ما يعني أن هناك ضغطا كبيرا وجديدا على روسيا والدول المختلفة التي تعارض هذا الحلف».

وتابع: «انضمام هذا الحلف إلى السويد، يعني أن هناك سياسات مختلفة وجديدة ستُتبع، وبخاصة أن السويد انضمت إلى الناتو بعد ولادة متعثرة في ظل اعتراض المجر وتركيا، والآن شاركت السويد في المناورات العسكرية الكبرى التي بدأت في النرويج، وهذه المناورات الضخمة هي الأكبر في تاريخ الناتو».