هل يعاني اللاعب أحمد رفعت من أزمة قلبية؟.. رئيس فيوتشر يوضح آخر تطورات حالته الصحية

كشف مصدر طبي بإحدى مستشفيات الإسكندرية، التي يرقد فيها أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر حاليًا، عن آخر مستجدات الحالة الصحية للاعب، بعد تعرضه لإغماءة خلال مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري.

مصدر طبي يكشف أخر مستجدات حالة أحمد رفعت وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «بمجرد وصول اللاعب للمستشفى، تلقى صدمات كهربائية بسبب توقف القلب، وحاولنا بكل الطرق الطبية إنقاذ حياة أحمد رفعت».

وأضاف: «حاليا القلب استجاب وبدأ الانتظام في التنفس وعادت نبضات القلب لطبيعتها، واللاعب مستمر تحت الملاحظة.. وهناك فريق طبي كامل يتابع حالته».

لاعبو فيوتشر والاتحاد السكندري يطمئنون على اللاعب وتجمع لاعبو الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر في صالة الاستقبال بالمستشفى للاطمئنان على حالة اللاعب أحمد رفعت، بعد سقوطه خلال مباراة الفريقين التي أجريت على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن الدوري المصري الممتاز.

وكان صلاح العقدة مراسل قناة أون تايم سبورتس قد قال في تصريحات للقناة: إن حالة أحمد رفعت الصحية في تحسن، ومن المقرر أن يخضع للملاحظة الطبية خلال الساعتين القادمتين.

وأكد العقدة أن الأطباء طمأنوا مسئولي فيوتشر، بأن اللاعب استجاب لأجهزة التنفس، ولكن ببطء، مشددين على أنه «من الجيد وجود هذه الاستجابة للوقوف على حالته وسبب الإغماء».