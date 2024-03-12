حالته حرجة بعد توقف قلبه ساعة.. بيان صادم من فيوتشر بشأن الحالة الصحية لـ أحمد رفعت.. عاجل

أعلن نادي فيوتشر في بيان رسمي أخر مستجدات الحالة الصحية لنجمه أحمد رفعت بعد سقوطه مغشيًا عليه خلال مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري.

فيوتشر يصدر بيان رسمي للكشف عن أخر تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت

ونشر فيوتشر بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيه: «يتابع نادي مودرن فيوتشر في الساعات الأخيرة حالة القلق والحزن لجميع مسئولين وجماهير الكرة المصرية على الحالة الصحية لنجم الفريق أحمد رفعت بعد سقوطه بشكل مفاجىء في مباراة الاتحاد السكندري بالدوري العام».

وأضاف البيان: «رفعت عانى من توقف عضلة القلب لمدة تصل إلي أكثر من ساعة بالرغم من كل محاولات الإنعاش من قبل الطاقم الطبي في إحدى المستشفيات القريبة من الملعب قبل أن تتحسن الأمور طبياً وعودة النبض للقلب، إلا أنه لا يزال حالة أحمد رفعت غير مستقرة طبياً مما يمنع نقله إلا بعد استقرار حالته الصحية ولايزال اللاعب يتلقي العلاج وعمل الفحوصات اللازمة».

واختتم النادي: «وتتابع إدارة النادي برئاسة الدكتور وليد دعبس عن كثب الموقف لحظة بلحظة من المستشفي وسوف يتم موافاة الجميع أولاً بأول، داعين جموع وسائل الإعلام لاحترام الحياة الشخصية للاعب والموقف الطبي، وسائلين جماهير الكرة المصرية بالدعاء لأحمد رفعت بأن يكون سالماً معافاً في أسرع وقت».