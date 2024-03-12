تجميل حديقة الشلالات لاستقبال الزائرين في شهر رمضان بالإسكندرية (صور)

تمكنت الأجهزة التنفيذية في الإسكندرية من تنظيف وتجميل حديقة الشلالات الشهيرة وسط الإسكندرية، لاستقبال الزائرين في شهر رمضان المبارك.

وبحسب الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، فإنه جرى رفع كفاءة محيط مكتبة الطفل الكائنة بحديقة الشلالات القبلية وإنارة المكان بالتزامن مع بدء شهر رمضان المبارك.

ورشة رسم فنية في حديقة الشلالات بالإسكندرية

وأوضحت الهيئة، أن الحديقة تستقبل الزائرين بورشة الرسم الفنية «لاند سكيب» والتي سوف تقام يومي 16 و 18 مارس 2024.

تطوير حديقة الشلالات ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر»

وأوضحت أن تلك الجهود تمت وفقاً لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ودعمه الكامل لجميع الأنشطة والفعاليات التي تقام من أجل تنشيط السياحة الداخلية بالإسكندرية.

ولفتت الهيئة في بيان إلى أن ذلك يأتي في إطار مبادرة «اتحضر للأخضر» وهى أول مبادرة بيئية فى تاريخ مصر، حيث قامت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالتنسيق مع كلآ من : «الإدارة العامة للحدائق المركزية، ومديرية التربية والتعليم، وحي وسط، ووزارة الثقافة».