إسقاط 3 مسيرات أوكرانية في ضواحي مدينة روستوف الروسية كتب: حسن سمير 11:52 ص | الأربعاء 13 مارس 2024 طائرة مسيرة - صورة أرشيفية أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بإسقاط 3 مسيرات أوكرانية في ضواحي مدينة روستوف الروسية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الأمن العام الأردني يحقق في العثور على أجزاء طائرة مسيرة في محافظة إربد الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة أوكرانية مسيرة أعلى أراضي بريانسك الجيش اللبناني: دورية مشتركة مع يونيفيل تعثر على طائرة مسيرة إسرائيلية الدفاع الروسية: منظوماتنا الدفاعية تدمر طائرة أوكرانية مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود طائرة مسيرة أوكرانيا روسيا بقلم حسن سمير