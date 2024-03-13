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دراما المتحدة

إسقاط 3 مسيرات أوكرانية في ضواحي مدينة روستوف الروسية

كتب:

حسن سمير
11:52 ص | الأربعاء 13 مارس 2024
طائرة مسيرة - صورة أرشيفية

طائرة مسيرة - صورة أرشيفية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بإسقاط 3 مسيرات أوكرانية في ضواحي مدينة روستوف الروسية.

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بقلم حسن سمير