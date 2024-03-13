مدبولي: الإفراج عن بضائع بقيمة 3 مليارات دولار في المواني خلال الأيام الماضية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة المنعقد في العاصمة الإدارية، اليوم الأربعاء، أن المرحلة الحالية تشهدُ العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية.

الإفراج عن البضائع المتراكمة في المواني

وأوضح أن الأيام القليلة الماضية شهدت الإفراج عن جزء كبير من البضائع المتراكمة في المواني، والتي بلغت قيمتها 3 مليارات دولار، حسبما أعلن محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله.

عودة تحويلات المصريين بالخارج تدريجيا

وأشار إلى أن «الدولة ستوفر كل المستحقات المطلوبة منها، كما توجد خطة حالياً لسداد مستحقات الشركاء الأجانب»، مضيفا أن أبرز المؤشرات الاقتصادية الإيجابية خلال الفترة الأخيرة، كانت عودة تحويلات المصريين بالخارج تدريجياً لمعدلاتها، في ظل انحسار السوق السوداء، مع الحملات الأمنية على المُتاجرين في العملة.

وأضاف أن البنوك ومكاتب الصرافة بدأت وفقاً لتأكيدات محافظ البنك المركزي، في استقبال العديد من المواطنين الراغبين في تحويل الدولار، والحصول على الجنيه المصري.