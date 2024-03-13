الحكومة تخصص قطعة أرض بحي الدراسة لإقامة بيت الزكاة والصدقات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 1260م2، وقطعة أرض مُلاصقة لها، الكائنة بمنطقة الخالدين بحي الدراسة، بمحافظة القاهرة، وذلك لصالح بيت الزكاة والصدقات لإقامة مقر رئيس له.

وقال البيان إن ذلك يسهم في تعظيم دور بيت الزكاة كقناة مُنظِمَة لصرف الأموال في وجوهها المقررة شرعاً، وضمان تنمية وصرف اموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والاعانات الخيرية في أعمال البر، وكذا التوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع، وبث روح التكافل والتراحم.