ملك الأردن لوزير خارجية إسبانيا: قيام دولة فلسطينية مستقلة ينهي الأزمة الحالية

جدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة، والفصل بينهما، باعتبارهما امتدادا للدولة الفلسطينية.

وشدد ملك الأردن، خلال لقائه وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، على ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة.

جاء ذلك حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.