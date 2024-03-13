«أونروا»: عشرات الآلاف من أطفال غزة أصيبوا بإعاقات وغير قادرين على ممارسة حياتهم

قال عدنان أبوحسنة، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن عدد الأطفال الذين قتلوا خلال السنوات الأربعة الماضية في كل النزاعات والحروب على مستوى العالم يقل عدد الأطفال الذين استشهدوا في قطاع غزة خلال 4 أشهر.

عدد الأطفال الذين قتلوا خلال السنوات الأربعة

وأضاف «أبو حسنة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج «منتصف النهار»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن عدد الأطفال الذين قتلوا خلال السنوات الأربعة الماضية في الحروب المختلفة حول العالم كان 12139 طفلا، مقابل 12300 طفل تقريبا في قطاع غزة خلال 4 أشهر.

وفاة أطفال نتيجة سوء التغذية والجفاف

وتابع: «كما توفى في قطاع غزة أطفال نتيجة سوء التغذية والجفاف، ونتحدث أيضا عن عشرات الآلاف من الأطفال الذين أصيبوا بإعاقات وأصبحوا غير قادرين على ممارسة حياتهم، وهؤلاء لا يصنفون من القتلى، لكنهم في النهاية فقدوا كل شيء، فهناك من فقد ساقيه أو عينيه وأصبح لا يرى، فقد تعرض أطفال غزة لمآس كثيرة لأن نصف سكان قطاع غزة من الأطفال».