المستشار الألماني يزور إسرائيل للمرة الثانية منذ 7 أكتوبر

يزور المستشار الألماني، أولاف شولتز، إسرائيل الأسبوع المقبل، وهي المرة الثانية منذ بدء عملية السيوف الحديدية التي بدأها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية المنفذة لعملية طوفان الأقصى، بحسب صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.

زيارة قادة ألمانيا وأمريكا لإسرائيل

وزار المستشار الألماني إسرائيل، وكذلك زار الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل وسط حراسة أمنية مشددة فيما تعمل أمريكا على وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل استمرار الحرب لأكثر من 156 يوم حتى الآن وسقوط أكثر من 31 ألف شهيد فلسطيني، وسقوط نحو 585 جندي إسرائيلي فقط من مختلف الرتب العسكرية.