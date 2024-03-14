عاجل.. وفاة طالبة الشروق حبيبة الشماع بعد غيبوبة استمرت 21 يوما

لفظت حبيبة الشماع طالبة الشروق أنفاسها الأخيرة، بعد دخولها في غيبوبة استمرت 21 يوما.

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، قد كشفت عن ملابسات الواقعة، وتمكنت قوة من مباحث التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، من ضبط السائق المشتبه فيه، الذي يعمل على سيارة ملاكي ضمن منظومة لأحد تطبيقات النقل الذكي، بعد تحديد خط سيره وهروبه، من مكان الحدث بطريق السويس، وألقي القبض علىه داخل منزله بإحدى المناطق، في محافظة الجيزة.

واستمعت الجهات المختصة إلى أقوال الشاهد الوحيد ويدعى عمرو، وكشف عن ملابسات الواقعة، قائلا: «الحقيقة وأنا ماشي على طريق مصر السويس، السواق اللي كنت معاه فجأة لقيته بيقول لي في بنت فتحت الباب بتاع العربية».

وأضاف: «بصيت لقيت في بنت لسه بتتحرك وبتتشقلب على الطريق.. قلت له أقف بسرعة وروحت لها سألتها إيه اللي حصل قالت لي السواق كان بيخطفني وأنا نطيت من العربية، مقالتش غير كده».

وتابع قائلا: «المجني عليها كانت حالتها صعبة جدا بعدها مكنتش قادرة تتحرك.. شيلتها من جنب الطريق وراحت قايلة عايزة تليفوني فتحته ومقدرتش تتصل، وقالت عايزة أرجع مش قادرة أقف، وفي بنوتة من مدينتي فتحت باب العربية ودخلنا البنت العربية واتصلنا بصحابها وقولنا لهم دي عملت حادثة، وطلبنا الإسعاف.. وبدأت تدخل في نوبة تشنج عملت الإجراءات اللازمة علشان تقدر تتنفس.. لقيت راسها كلها دم.. واتحركنا على المستشفى».