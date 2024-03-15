رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

إعلام فلسطيني: مدفعية الاحتلال تقصف شرق رفح الفلسطينية

كتب:

أحمد العانوسي
04:28 ص | الجمعة 15 مارس 2024
قصف - أرشيفية

قصف - أرشيفية

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن مدفعية الاحتلال تقصف شرق رفح الفلسطينية، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

اقرأ المزيد:

«حماس»: قدمنا للوسطاء تصورا شاملا لاتفاق التهدئة في غزة وملف تبادل الأسرى

سقوط 14 شهيدا وعدد من الجرحى بسبب القصف المدفعي في غزة

سياسي فلسطيني لـ«الوطن»: ميناء غزة البحري يثير المخاوف

مسؤول بالاتحاد الأوروبي: الكارثة الإنسانية في قطاع غزة ليست طبيعية 
بقلم أحمد العانوسي