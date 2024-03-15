إعلام فلسطيني: مدفعية الاحتلال تقصف شرق رفح الفلسطينية كتب: أحمد العانوسي 04:28 ص | الجمعة 15 مارس 2024 قصف - أرشيفية أكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن مدفعية الاحتلال تقصف شرق رفح الفلسطينية، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «حماس»: قدمنا للوسطاء تصورا شاملا لاتفاق التهدئة في غزة وملف تبادل الأسرى سقوط 14 شهيدا وعدد من الجرحى بسبب القصف المدفعي في غزة سياسي فلسطيني لـ«الوطن»: ميناء غزة البحري يثير المخاوف مسؤول بالاتحاد الأوروبي: الكارثة الإنسانية في قطاع غزة ليست طبيعية غزة رفح الفلسطينية بقلم أحمد العانوسي