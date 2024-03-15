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القاهرة الإخبارية: مقترح الفصائل الفلسطينية للهدنة يشمل الإفراج عن 1000 فلسطيني

كتب:

شريف سليمان
08:41 ص | الجمعة 15 مارس 2024
الأوضاع في قطاع غزة

الأوضاع في قطاع غزة

قالت وكالة «رويترز» للأنباء، إن مقترح الفصائل الفلسطينية، الخاص بالهدنة، يقضي بأن تشمل المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى الإسرائيليين، مقابل الإفراج عن عدد يتراوح بين 700 إلى ألف فلسطيني، وفق خبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

أضافت: «يجري الاتفاق على الموعد النهائي لوقف إطلاق النار بعد انتهاء المرحلة الأولى، والإفراج عن جميع المعتقلين من الجانبين في المرحلة الثانية».

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بقلم شريف سليمان