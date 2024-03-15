حكم إفطار الصائم عند السفر: جائز

الإفطار أثناء السفر فى نهار رمضان جائز، فى حال توافرت الشروط المحددة لذلك، وسواء كان ذلك السفر متكرراً أم لا، وفى ذات الوقت ألا يكون السفر بغرض ارتكاب معصية أو محظور من الأفعال التى نهى عنها الإسلام، وحذر منها النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنّه لو تسبّب السفر للشخص فى مشقة وتعب وإرهاق، فإنه فى تلك الحالة يجوز شرعاً للصائم الفطر، وذلك وفقاً لما ورد فى عموم الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية، بحسب ما نشره الموقع الإلكترونى لدار الإفتاء المصرية.

كما أنّ الله سبحانه وتعالى رخّص للصائم المسافر أن يفطر متى كانت مسافة سفره لا تقل عن مرحلتين وتُقَدَّران بنحو ثلاثة وثمانين كيلومتراً ونصف الكيلومتر، أمّا فى حال كانت مسافة السفر أقل من ذلك فإنه يحرم عليه الفطر، وعليه القضاء إذا لم يمسك عن الطعام والشراب، ولفتت الدار إلى أنّ الصوم أفضل عند عدم المشقة، وذلك كأن يستقل الشخص الطائرة للسفر فى مدة قصيرة، لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾، مشيرة إلى أن الصوم فى غير رمضان لا يساوى الصوم فى رمضان ولا يُدانيه وذلك لمن قدر عليه، فإذا ظن المسافر الضرر كره له الصوم، وإن خاف الهلاك وجب الفطر، ولفتت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكترونى، إلى أنّه لو كانت مهنة الصائم تقتضى السفر المستمر فإن هذا لا يرفع عنه الرخصة الشرعية بالفطر.