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دراما المتحدة

إعلام فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي نسف مربعا سكنيا شرق خان يونس بقطاع غزة

كتب:

منى صلاح
06:44 م | السبت 16 مارس 2024
قوات الاحتلال- ارشيفية

قوات الاحتلال- ارشيفية

ذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، أنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع فلسطينيين من الوصول إلى منازلهم في حارتي «جابر» و«السلايمة» و«واد الحصين» وسط «الخليل»، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابعت القناة في نبأها العاجل، نقلاً عن الإعلام الفلسطيني، أنَّ جيش الاحتلال نسف مربعاً سكنياً في منطقة «القرارة» شرق مدينة «خان يونس»، الواقعة جنوب قطاع غزة.

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