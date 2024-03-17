يترقب المسلمون موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الأحد 17-3-2024، إيذاناً بتناول سابع إفطار في شهر رمضان المبارك، والذي تبلغ ساعات الصوم فيه وفق الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 13 ساعة و50 دقيقة.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الأحد 17-3-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

موعد أذان المغرب اليوم في كفر الشيخ الأحد 17-3-2024

ووفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإنّ موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الأحد 17-3-2024، سابع أيام شهر رمضان المبارك، سيكون الساعة 06:06 مساءً، وعدد ساعات الصيام يصل إلى 13 ساعة و50 دقيقة، وفقاً لإمساكية شهر رمضان 1445هـ.

موعد صلاة المغرب في كفر الشيخ اليوم

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة اليوم الأحد في مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وفق إمساكية رمضان 2024 كالتالي:

السحور: 2:16 صباحاً.

إمساك: 4:16 صباحاً.

الفجر: 04:36 صباحاً.

الشروق: 6:03 صباحاً.

الظهر: 12:04 مساءً.

العصر: 3:31 مساءً.

المغرب: 6:06 مساءً.

العشاء 7:24 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في كفر الشيخ الأحد 17-3-2024

ومن المقرر أنّ يبدأ الإفطار اليوم مع أذان المغرب مباشرةً والذي يؤذن له في تمام الساعة 6:06 مساءً، حسب التوقيت المحلي لمدينة كفر الشيخ، ليستعد بعدها أهالي كفر الشيخ لأداء صلاة التراويح في ثامن ليالي شهر رمضان.