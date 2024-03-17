فصائل فلسطينية تعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية شرق غزة كتب: هانى حسن 11:39 ص | الأحد 17 مارس 2024 مسيرة أعلنت فصائل فلسطينية إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في أثناء تنفيذها مهام استخبارية شرق مدينة غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: فصائل فلسطينية تعلن إطلاق رشقة صاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة فصائل فلسطينية تستهدف قوة إسرائيلية في مدينة الزهراء بغزة.. ومقتل 4 جنود فصائل فلسطينية: مقتل جندي إسرائيلي في اشتباكات مع جيش الاحتلال شرق خان يونس فصائل فلسطينية تعلن تفجير عبوة شديدة الانفجار في 6 جنود إسرائيليين بغزة طائرة مسيرة فصائل فلسطينية غزة القاهرة الإخبارية الاحتلال بقلم هانى حسن