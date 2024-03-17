فصائل فلسطينية تعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية شرق غزة

أعلنت فصائل فلسطينية إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في أثناء تنفيذها مهام استخبارية شرق مدينة غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.