تفاصيل إطلاق كوريا الشمالية لصاروخين بالستيين تجاه بحر اليابان

أطلقت كوريا الشمالية، في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، صاروخين بالستيين على الأقل تجاه البحر الشرقي «بحر اليابان»، ونشرت وسائل إعلام كورية جنوبية ويابانية، تفاصيل عملية الإطلاق.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، وفقا لما نشرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، في وقت سابق من اليوم، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين تجاه البحر الشرقي المعروف باسم «بحر اليابان».

وعملية إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي، في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، تعد ثاني إطلاق صاروخ باليستي خلال العام الجاري 2024، منذ العملية الأولى في 14 يناير الماضي.

من جانبها، أشارت قناة «إن أتش كيه» اليابانية، إن كوريا الشمالية، أطلقت صاروخا باليستيا تجاه البحر الشرقي المعروف باسم «بحر اليابان» في حوالي الساعة 7:48 صباحا بالتوقيت المحلي.

وفي وقت لاحق، قال موقع «إن كيه» الكوري الجنوبي، إن بيونج يانج أطلقت ما لا يقل عن صاروخين باليستيين، باتجاه البحر الشرقي.

وأعلنت وزارة الدفاع اليابانية، إنها رصدت الإطلاق الأول قبل الساعة 7:47 صباحًا بتوقيت كوريا الجنوبية، وأنه سقط بالفعل بين البلدين بحلول الساعة 7:54 صباحًا.

عدم وقوع أضرار جراء عملية الإطلاق

ورصدت السلطات اليابانية، الصاروخ الثاني عند الساعة 8:24 صباحًا بالتوقيت المحلي، وأشار مسؤولو وزارة الدفاع اليابانية، إلى سقوط المقذوفات خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، فيما لم ترد تقارير عن وقوع أي أضرار للطائرات والسفن.

وجاء إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ، بعد أيام من اختتام جارتها الجنوبية والعلاقات المتحدة لتدريبات درع الحرية السنوية لتعزيز الردع ضد التهديدات النووية والصاروخية لبيونج يانج يوم الخميس الماضي.