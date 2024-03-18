رئيس «طاقة النواب»: صمت المجتمع الدولي وواشنطن وراء منع وصول مساعدات غزة

أكد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أنّ عرقلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة من خلال فرض العديد من القيود شديدة التعقيد على شاحنات المساعدات، كشفت عن الوجه القبيح لهذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، مشيرًا إلى أنّ الصمت الرهيب من المجتمع الدولي جعل جيش الاحتلال يستخدم جميع أنواع العنف والتخريب والدمار داخل قطاع غزة، فلم يكتف جيش الاحتلال بقطع الكهرباء ومنع الطاقة، وتدمير دور العبادة والمستشفيات والمدارس والجامعات والبنية الأساسية والمنازل داخل قطاع غزة، لكن وصل الأمر إلى تجويع الشعب الفلسطيني ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

العدوان على قطاع غزة

وطالب السويدي المجتمع الدولي، بالتدخل وبأقصى سرعة لدعم ومساندة جهود مصر لتخفيف الأوضاع الإنسانية والكارثية فى قطاع غزة مؤكدًا أن حصول الإنسان على لقمة العيش والغذاء تعد من أبسط حقوق الإنسان التى يتمتع بها، معتبرًا صمت المجتمع الدولي عن هذه السياسات الإسرائيلية البشعة والمخالفة لأبسط حقوق الإنسان ستظل وصمة عار جبين البشرية جمعاء.

كما طالب النائب طلعت السويدى بضرورة التدخل العاجل من المجتمع الدولى لتنفيذ رؤية مصر للوقف الفورى لجميع الانتهاكات والاعتداءات السافرة التى يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل واجبار اسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال لكل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى أن صمت المجتمع الدولي بصفة عامة والإنحياز الأعمى من الولايات المتحدة الأمريكية جعل حكومة الاحتلال لا تتوقف فقط عن أعمالها الإجرامية وحرب الإبادة ضد الفلسطينيين ولكن فى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.

العدوان الصهيوني

وقال النائب طلعت السويدي إنّ العالم بجميع دوله ومنظماته أصبح على وعي وإدراك كاملين بأنّ مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ستظل على موقفها الثابت والتاريخى والداعم للقضية الفلسطينية والأشقاء حتى حصولهم على حقوقهم المشروعة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية موجهًا تحية قلبية إلى الشعب الفلسطيني على صموده، ووقوفه بكل قوة وبسالة في وجه الاحتلال، ورفضه وبشكل قاطع لخطط جيش الاحتلال الاسرائيلى للتهجير القسري للفلسطينيين لتصفية القضية الفلسطينية.