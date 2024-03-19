مجلس الوزراء يوافق على إضافة كلية طب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996، والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

ونص مشروع القرار على أن يُستبدل بنص المادة رقم 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 النص الآتي: تُنشأ جامعة خاصة تسمى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون لها مقران بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وبمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

كما أضاف مشروع القرار إلى المادة 2 مكرر من قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 بنداً جديداً برقم 14 لإضافة كلية الطب البشري، على أن يكون بدء الدراسة بالكلية مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل.