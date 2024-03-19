«المشاط»: الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي يدعمان تمويل القطاع الخاص

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، إن هناك تكاملا بين الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها من قبل الاتحاد الأوروبي، والحزمة المالية من البنك الدولي لدعم جهود تمكين القطاع الخاص في مصر.

وأشارت في مداخلة تلفزيونية، إلى أن التمويلات المقرر إتاحتها من البنك الدولي خلال الـ3 سنوات المقبلة تتضمن 3 مليارات دولار من مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص، لافتة إلى أن الحزمة التمويلية من الاتحاد الأوروبي تتضمن 1.8 مليار يورو استثمارات لتمويل شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والهيدروجين الأخضر.

إنتاج الهيدروجين الأخضر

وضربت المشاط مثالًا بالعديد من المشروعات القائمة، من بينها إقامة وتشغيل أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر من قبل شركة فيرتجلوب، بالتعاون مع الصندوق السيادي، وشركة سكاتك النرويجية والقطاع الخاص المحلي وكذلك مشروعات الرياح وغيرها من المشروعات.

دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي

وأعلنت وزيرة التعاون الدولي، بالأمس، أن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.