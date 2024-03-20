«الخارجية الفلسطينية» تدين تبريرات نتنياهو لحرب الإبادة ضد سكان غزة

أدانت «الخارجية الفلسطينية» محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتبرير الحرب في غزة، موضحة في بيان صحفي، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، «ندين تصريحات نتنياهو بشأن تبرير حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، ومحاولات تهجير سكان قطاع غزة بالقوة».

ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى ترجمة أقواله إلى إجراءات، لإلزام الحكومة الإسرائيلية على حماية المدنيين، والمساح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مشددة على أن «الاحتلال الإسرائيلي يضع مزيدا من العراقيل أمام الجهود الدولية المبذولة لإدخال المساعدات».