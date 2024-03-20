«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تعتقل 11 أسيرا محررا في هدنة غزة الأخيرة

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات على الفلسطينيين تحت تحت تهديد السلاح، وبالتعذيب والضرب داخل الآليات العسكرية.

اعتقال نحو 11 أسيرا وأسيرة

وأضافت أن هيئة شؤون الأسرى رصدت ما قامت به قوات الاحتلال من اعتقال نحو 11 أسيرا وأسيرة، كانوا قد أُطلق سراحهم بالمخالفة للقوانين الدولية، ما اتفق عليه في صفقة الهدنة الأولى.

«القاهرة الإخبارية»: ما يجرى في سجون الاحتلال صعب

وتابعت: «ما يجري في سجون الاحتلال الإسرائيلي أمر صعب للغاية، فلا تتوفر الأغطية في الشتاء في ظل البرد القارس، وكذلك تقدم وجبات غذائية قليلة جدا وسيئة للغاية، إذ تداول عدد من الفلسطينيين المُفرج عنهم صورا لأسرى ومعتقلين قبل الاعتقال وبعد الاعتقال، وكيف كان مظهره وكيف بدى الجسم النحيل عليه بعد الإفراج عنه من بعد التحقيق، وممارسة التعذيب لهؤلاء الأسرى»

وذكرت: «الاعتداءات ما زالت مستمرة بحق الفلسطينيين من قبل المستوطنين، إذ يتعرض سكان أريحا لانتهاكات متتابعة من الاحتلال الإسرائيلي، فقبل قليل كان هناك هجوما على مدينة بورين جنوب نابلس واعتداءات على الفلسطينيين وعلى منازلهم».