مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس: مفاوضات الدوحة «الفرصة الأخيرة للهدنة»

قالت دانا أبوشمسية مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إن مفاوضات الدوحة فيما يخص القضية الفلسطينية، هي مفاوضات الفرصة الأخيرة لإقرار هدنة، وهناك إيجابية حذرة هذه المرة كما وصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

هناك إيجابية باستمرار تواجد الوفود في الدوحة لاستمرار المباحثات

أضافت خلال رسالة على الهواء، أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول إن هناك إيجابية باستمرار تواجد الوفود في الدوحة لاستمرار المباحثات، وتضم ممثلا عن الجيش الإسرائيلي والشاباك والاستخبارات، موضحة أنهم يقولون إنها إيجابية حذرة لأنه لو كان هناك تقدما ملحوظا لاستمر رئيس الموساد الإسرائيلي المُكلف بإدارة هذا الملف، ولما عاد إلى إسرائيل لإطلاع الجانب السياسي على تطوات الأمور.

عراقيل تعيق استمرار هذه المفاوضات

وتابعت بأن صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، تقول إن هذه الاجتماعات مستمرة ومعمقة وطويلة وهناك العديد من العراقيل التي قد تعيق استمرار هذه المفاوضات، حيث تتحدث عن أبرزها منها تعنت الفصائل -كما تصف إسرائيل- بضرورة السماح للنازحين المتواجدين في الجنوب للعودة إلى شمال القطاع، موضحة أن إسرائيل تصر على عودة الأطفال والنساء وليس الشباب، والفصائل تصر على عودة الجميع.