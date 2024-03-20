عاجل.. حالة واحدة تعيد رمضان صبحي لصفوف الأهلي.. عمرو جمال يوضح

كشف عمرو جمال نجم النادي الأهلي عن إمكانية عودة رمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي من جديد للنادي الأهلي على الرغم من مغادرة النادي بطريقة أغضبت مسؤولي القلعة الحمراء وجماهير النادي.

وقال عمرو جمال خلال استضافته ببرنامج الهدف عبر قناة أون تايم سبورتس: «عودة رمضان صبحي للأهلي ممكنة مش هيفضل يتعاقب على خطأ طوال حياته، شايف إن الأمر ممكن، الدنيا بدأت تتطور، اللاعبين بتنضج ليه لا».

عمرو جمال: إمام عاشور من أهم لاعبي الأهلي حاليا، وتابع: دليلي في هذ الأمر انضمام إمام عاشور للنادي الأهلي، ومسؤولي النادي الأهلي تقبلوا ما فعله لأنه كان صغير السن، والنهارده إمام من اللاعبين المهمين جدا ومكنش مفاجئ لي انضمامه للأهلي».