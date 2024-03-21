سحور غزة.. معلبات وقطع خبز وزعتر وأجساد هزيلة

سفرة تتوسط خيام النازحين فى مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فى تمام الساعة الثانية ليلاً، يجلس على أطرافها مجموعة من السيدات والأطفال الجوعى الذين لم تذق ألسنتهم الطعام منذ أيام، يظهر ذلك بشكل واضح على ملامحهم المجهدة وأجسادهم الهزيلة، فيما تتراص على مائدة الطعام المتواضعة عدد من المعلبات وأطباق من الفول والعسل والزعتر وزيت الزيتون وعدد يسير من أرغفة الخبز، الذى بات حلم الكثيرين من سكان القطاع فى ظل العدوان الإسرائيلى على المدينة المنكوبة.

يزاحم الأطفال بعضهم للحصول على وجبة السحور التى ربما لا يتناولون سواها طوال اليوم، بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية وشحها، بعد أن منع الاحتلال دخول المساعدات الإغاثية للمواطنين الذين يزيد عددهم على 2 مليون فلسطينى فى القطاع، حتى باتت المجاعة سبباً رئيسياً لحصد أرواح السكان الذين يعانون من ويلات الجوع والقصف.

مائدة السحور التى تفتقر للكثير من العناصر الأساسية اللازمة لطعام الصائم، باتت بمثابة الوجبة الرئيسية للمدنيين، وتقول فاطمة الشهاوى، 35 عاماً، نازحة من مخيم النصيرات وسط القطاع، حتى حطت رحالها داخل خيمة مهترئة فى رفح، إن أغلب المعلبات التى يتناولونها هى من المساعدات اليسيرة جداً التى تدخل إلى غزة، أو تلك التى يتم الحصول عليها من خلال الإنزالات الجوية، وتتابع: «ناس كتير هنا مابتقدرش تشترى الأكل حتى لو صنف واحد لأن الأسعار فوق طاقتنا وبالتالى صار الجميع يتكاتف لتوفير أى شىء من المساعدات اللى قدر ياخدها وكلهم بيطلعوا أى نوع أكل من خيمتهم»، وتقول السيدة التى تعول 3 أطفال بعد استشهاد زوجها بداية العام الجارى أثناء رحلة النزوح، إنه ليس من المضمون أن تتوفر وجبة السحور طوال أيام رمضان فى حال استمرت الحرب.