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دراما المتحدة

صورة نتنياهو «مصاص دماء» تثير غضب إسرائيل تجاه صحيفة كندية

كتب:

ماريان سعيد
09:28 ص | الخميس 21 مارس 2024
رسم كاريكاتيري لبنيامين نتنياهو

رسم كاريكاتيري لبنيامين نتنياهو

نشرت صحيفة «لابريس» الكندية الناطقة باللغة الفرنسية، رسما كاريكاتيريا لرئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ظهر خلالها على هيئة مصاص دماء، ما أثار غضب إسرائيل.  

 

وبمجرد نشر الصحيفة للكاريكاتير تعرضت لانتقادات واسعة، من جانب سياسيون كنديون وزعماء يهود، وتلقت اتهامات بمعاداة السامية، ما دفعها لسحب الرسم وتقديم اعتذار.

وكتبت رئيسة تحرير الصحيفة ستيفاني جرامون، أن الكاريكاتير المرسوم لنتنياهو هدفه انتقاد الحكومة الإسرائيلية وسلوكها، وليس الشعب اليهودي، مؤكدة إزالته من كل المنصات التابعة للصحيفة، وأن الرسام له مطلق نية الترويج لمعاداة السامية.

تفاصيل كاريكاتير كشف إجرام نتنياهو

ويظهر الرسم الكاريكتيري نتنياهو على متن سفينة شراعية، بمخالب وأذنين مسنّنتين ويرتدي معطف أسود  طويل الصورة الكلاسيكية لمصاصين الدماء المستوحاة من فيلم نوسفيراتو (Nosferatu) المعروض عام 1922.

ولم تكتف الجريدة بتشبيه مصاص الدماء، بل كتبت تحت الرسم نوسفينياهو في طريقه إلى رفح، لإعلان رفضهم للهجوم على مدينة رفح الفلسطينية، والتي تأوي مئات الآلف من البشر النازحين. 

 

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