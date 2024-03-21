السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن دور «القومي للمرأة» في دعم السيدات وتمكينهنّ

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار، فيلمًا تسجيليًا عن دور المجلس القومي للمرأة في دعم السيدات وتمكينهنّ، خلال احتفالية يوم المرأة المصرية.

وجاء في الفيلم التسجيلي أنَ المجلس القومي للمرأة فتح أبواب رزق لآلاف المصريات بـ44 مشغلًا ووحدة إنتاجية غيرت حياة أسر كثيرة، لأنّ مصر أم الدنيا والملجأ الأول لناس كثيرة فقدت الأمان في وطنها.