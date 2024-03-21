جمال مصطفى قائما بأعمال رئيس قطاع الآثار الإسلامية

أصدر وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، قرارا وزاريا بتكليف الدكتور جمال مصطفى، والذي يشغل حاليا منصب نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لشئون الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار.

من هو الدكتور جمال مصطفى؟

الدكتور جمال مصطفى حاصل على ليسانس الآثار قسم الآثار الإسلامية جامعة القاهرة عام 1987، وحصل على درجة الدكتوراه في الآثار والفنون الإسلامية من كلية الآثار جامعة القاهرة، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى.

المناصب التي شغلها الدكتور جمال مصطفى

وأضافت الوزارة فى بيان صحفي أن الدكتور جمال مصطفي شغل العديد من المناصب القيادية بوزارة الآثار، من بينها المشرف الفني على إنشاء المتحف القومي للحضارة المصرية عام 2007، ومدير المكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لشئون الآثار الإسلامية والقبطية، ومدير عام مشروع تطوير القاهره التاريخية.

كما كلف للعمل مشرفًا عامًا على مناطق آثار جنوب القاهرة عام 2017، ومدير عام منطقة آثار القلعة، ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية عام 2018.