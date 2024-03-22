فوائد التجشؤ لطفلك الرضيع.. روتين أساسي يمنعه من الشعور بالألم 

يعد تجشؤ الرضيع خطوة مهمة له خلال يومه، خاصة بعد الرضعة سواء كان يرضع طبيعيا أم صناعيا، وينصح الأطباء بمساعدته على هذه الخطوة بشكل متكرر خلال يومه حتى لا يصاب ببعض الآلام والمشكلات المزعجة.

فوائد التجشؤ للرضيع

وفق ما ذكر الموقع الرسمي لمنظمة «اليونيسيف العالمية» فإن التجشؤ يعد أمرًا مهمًا للطفل، كما أنه يعد جزءًا أساسيًا من روتين تغذيته.

من جانبها، قالت الدكتورة ريهام المهدي، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، خلال تصريحاتها لـ«الوطن» إن تجشؤ الرضيع له فوائد مهمة وضرورية يحتاجها خلال يومه، وهي:

- مساعدته على التخلص من الهواء داخل معدته.

- شعوره بالراحة وعدة الإصابة بآلام المعدة، ما يساعده على النوم بشكل سريع وأفضل.

- مساعدته على عدم البصق المستمر.

علامات شعور الرضيع بآلام المعدة

ولفتت إلى أن هناك بعض العلامات الظاهرة بشكل واضح التي تكشف عن معاناة الرضيع بآلام المعدة، نتيجة تكون فقاعات الغازات أو الهواء داخل معدته، وهي:

- البكاء.

- تقوص أو ثني الظهر.

- سحب الساقين إلى البطن.

- الضغط على قبضتي اليدين.

طرق مساعدة الرضيع على التجشؤ

- وضعه فوق الكتف

في هذه الحالة احملي طفلك في وضع مستقيم مع وضع رأسه على كتفك، ومن ثم ربتي على الظهر بيدك الأخرى، حتى يٌخرج فقاعات الهواء والغازات من معدته.

- الاستلقاء على البطن

يمكن أيضًا وضع الطفل ومن ثم ربتي على ظهره برفق عدة مرات حتى يتجشأ، ويفضل حمل قطعة قماش أو منديل لمسح بصق الرضيع أولًا بأول في هذه الحالة.

- وضع الطفل على يدك

أيضًا يمكنك وضع الرضيع في هذه الحالة على بطنه لكن وأنتِ تحمليه على ذراعك وقومي بالخطوات السابقة ذاتها أيضًا.