صحيفة عبرية تكشف كذب جيش الاحتلال عن معتقلي مجمع الشفاء الطبي بغزة

خطأ فادح وقع فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال إعلانه اعتقال نحو 358 فلسطينيا تابعين للفصائل مع نشر صورهم ليتضح أنه وضع صور خاطئة لمجموعة من قيادات الفصائل الفلسطينية الذين لم يتم القبض عليهم أو العثور عليهم من الأساس.

جيش الاحتلال يخطأ في حصيلة معتقلي مجمع الشفاء الطبي في غزة

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، بأن جيش الاحتلال اعتقل قيادات «كبار جدا» في مداهمة مجمع الشفاء الطبي في غزة، ورغم إعلانه أنه لا يستطيع نشر هوياتهم في الوقت الحالي، إلا أنه نشر أمس الخميس صورة تضم مجموعة من مئات المعتقلين ما أثار موجة شائعات لأنها تضمنت صورة رعد سعد أحد أهم مسؤولي الفصائل الفلسطينية، وهو لم يتم اعتقاله حتى الآن، وبعد يوم كامل من الجدل أضطر جيش الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف بأن رعد لم يلق القبض عليه.

جيش الاحتلال يعترف بخطأ بشري في الصور المنشورة

وفي بداية نشر الصورة اعتقال رعد سعد خرجت تحليلات في مواقع الإعلام العربي، بأن إدراج صورة سعد ربما كان جزءًا من تدريبات الحرب النفسية، لكن لم يستمر الأمر كثيرا إذ اعترف جيش الاحتلال والشاباك في بيان مشترك أن الصورة المنشورة خاطئة «خطأ بشري» وليست متعمدة، مشيرا إلى أن الخطأ ليس في شخصية سعد رعد الذي كشفها الإعلام لشهرته وإنما بعض الشخصيات الأخرى الذين وضعت صورهم في الكشف ولم يتم اعتقالهم من مجمع الشفاء الطبي في غزة.