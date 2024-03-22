120 ألف فلسطيني في المسجد الأقصى أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان

أدى 120 ألف فلسطيني من أبناء الشعب الفلسطيني صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المعظم في المسجد الأقصى المبارك في القدس العربية المحتلة، وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن الآلاف أدوا اليوم صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة وغير المسبوقة المفروضة على المدينة المقدسة ومحيطها.

صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» تفاصيل خطبة الجمعة في المسجد الأقصى حيث أكد الشيخ خالد أبوجمعة خطيب المسجد الأقصى المبارك أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وسيٌفشل كل مخططات تهجيره وكسره، مشددًا على أن المسجد الأقصى سيبقى مسجدًا إسلاميًا خالصًا بكافة مصلياته وساحاته، وأن الشعب الفلسطيني بحضوره للصلاة في المسجد الأقصى يسقط مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويده وتهويد مدينة القدس.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض قيودا على الفلسطينيين

وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي قيودًا مشددة على وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة إلى مدينة القدس العربية المحتلة لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، للأسبوع الثاني على التوالي.

وعزّزت قوات الاحتلال الإسرائيلي من تواجدها على الحواجز العسكرية المؤدية إلى المدينة القديمة، حيث دققت في هويات المواطنين ومنعت المئات منهم من الوصول إلى المدينة المقدسة لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، بذريعة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة.