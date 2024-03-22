روسيا تعلن إسقاط 17 صاروخا فوق بيلجورود

دمَّرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، مساء اليوم، 17 صاروخاً من طراز «آر إم 70 فامبير» في الجو فوق منطقة بيلجورود جنوب غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا، في هجوم وصفته وزارة الدفاع الروسية بـ«الإرهابي».

القصف أسفر عن تدمير النوافذ في 31 شقة

وفي وقت سابق من اليوم، لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران نتيجة قصف مدفعي على مدينة بيلجورود، ووفقا لشبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية، فإن القصف أسفر عن تدمير النوافذ في 31 شقة في 5 مبانٍ ومنزل خاص و4 مؤسسات للرعاية الصحية وتضررت 12 سيارة، واحترقت أربع منها بالكامل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب للتحذير من غارات جوية في عدة مناطق بينها: «سومي، خاركيف، بولتافا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.