5 طرق لاستخدام قشر الليمون بدلا من التخلص منه.. «مكون سحري في منزلك»

تتخلص العديد من ربات البيوت من قشر الليمون ظنًا بكونه لا يجدي نفعا بعد الحصول على السائل الخاص به، لكن ما لا تعلمه سيدات عدة هو إمكانية إعادة استخدام قشر الليمون مرة أخرى في مجموعة من الأغراض المنزلية، وهو ما نوضحه في التقرير الآتي.

استخدامات منزلية لقشر الليمون

قدم موقع «pristyncare» العالمي مجموعة من أبرز الاستخدامات المنزلية التي يمكن القيام بها باستخدام قشر الليمون، وهي:

- منظف لجميع الأغراض

املئي وعاءً زجاجيًا وضعي به كمية من الخل الأبيض مع قشور الليمون وأغلقيه واتركيه لعدة أسابيع، بعد ذلك قومي بإزالة قشر الليمون واخلطي السائل مع الماء واستخدميه كمنظف قوي في إزالة البقع كما أنه يترك رائحة ليمون منعشة.

- مزيل الروائح الكريهة من الثلاجة

ضعي القليل من قشر الليمون في الثلاجة لامتصاص الروائح الكريهة منها، كما أنه سيؤدي ذلك إلى منع ظهور أي رائحة كريهة أيضًا داخل ثلاجتك.

- منظف الغلايات

املئي الغلاية بالماء وأضيفي إليها قشر الليمون، ومن ثم قومي بغلي الماء فيه لإزالة أي بقايا أو رواسب معدنية، وفيما بعد اتركي الماء لمدة ساعة تقريبًا ثم اشطفيه بالماء العادي.

- قناع للوجه

وإلى جانب أنه منظف جيد وقوي يمكنك أيضًا استخدام مسحوق قشر الليمون إلى دقيق الأرز والحليب البارد، ومن ثم يوضع على الوجه لتحصلي على نظافة ملحوظة.

- منظف للفولاذ المقاوم للصدأ

يعد قشر الليمون منظف جيد أيضًا للفولاذ المقاوم للصدأ، من خلال وضع ملعقة كبيرة من الملح على قطعة الفولاذ المقاوم للصدأ التي تريدين تنظيفها، ومن ثم افركيها باستخدام قشر الليمون لإزالة البقع، لكن يجب أن تتأكدي من عدم القيام بذلك لأكثر من دقيقة أو دقيقتين، ثم اشطفه جيدًا بعد إتمام الأمر.